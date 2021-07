Si sarebbe consegnato alla polizia di Tivoli, stando a quanto riporta Repubblica, il pirata della strada che nella serata di lunedì 5 luglio ha travolto con la sua automobile lo scooter condotto dal 28enne Andrea Soldani. Quest'ultimo è morto pochi minuti dopo la corsa disperata in ambulanza verso il pronto soccorso più vicino. Il pirata della strada, invece, era scappato senza prestare i soccorsi. Si tratterebbe di un agente di polizia penitenziaria in servizio al tribunale di piazzale Clodio a Roma.

Il tragico incidente in cui ha perso la vita Andrea Soldani

L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di lunedì all'imbocco della Galleria Giovanni XXIII, nei pressi di largo Bratislava. Il ragazzo, residente a Ottavia, è morto dopo uno scontro con un'automobile che ha preso in pieno il suo Kymco Agility. La vettura coinvolta, secondo quanto si apprende, era una Jeep Renegade. Come detto, l'uomo al volante dell'auto sarebbe scappato senza prestare i primi soccorsi. Soldani è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, ma le sue ferite erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare niente per salvarlo. Il 35enne che era in sella insieme a lui è stato trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, dov'è tuttora ricoverato. I due ragazzi stavano rientrando a casa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, XV gruppo Cassia. Fortunatamente, come detto, il pirata della strada ha deciso di consegnarsi alle autorità e ora, probabilmente, dovrà andare a processo per omicidio stradale se la dinamica dei fatti verrà confermata dagli accertamenti della polizia.

