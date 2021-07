Momenti di paura in zona Ponte Mivio a Roma, dove un'auto ha travolto un motorino durante i festeggiamenti di questa notte in occasione della vittoria dell'Italia contro la Spagna, che va in finale agli Europei. Vittima un ragazzo a bordo del veicolo a due ruote, per il quale è stato necessario il trasporto in ospedale. Secondo le informazioni apprese era circa l'una quando l'auto, probabilmente a causa dell'euforia del conducente per il traguardo raggiunto dalla nazionale, ha urtato il motorino e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere dei due mezzi. Per liberalo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto ricevuta la segnalazione da parte del Numero Unico delle Emergenze 112, la Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato una squadra. I pompieri lo hanno estratto con cautela e messo in sicurezza, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario giunto nel frattempo. I paramedici lo hanno trasportato in ospedale per sottoporlo agli accertamenti del caso, da quanto si apprende fortunatamente non è in pericolo di vita. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo Cassia.

Festeggiamenti e caroselli a Roma per la vittoria dell'Italia

Ieri sera e stanotte Roma è stata invasa, dal centro storico alla periferia, da festeggiamenti e caroselli con bandiere tricolore, sciarpe, magliette e striscioni, per la vittoria dell'Italia alla semifinale contro la Spagna, l'ultimo step per arrivare alla finale che verrà disputata domenica l'11 luglio alle ore 21, quando dovrà affrontare una delle due squadre tra l'Inghilterra e la Danimarca che si aggiudicheranno il prossimo match. Nella FanZone di Piazza del Popolo in particolare, un centinaio di tifosi si sono riuniti per guardare la partita ed è esploso l'entusiasmo. Una vittoria arrivata ai rigori dopo l'1 a 1 i con i gol di Chiesa e Morata.