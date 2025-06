video suggerito

Grave incidente a Fiumicino, auto si ribalta e precipita da un ponte: 7 feriti in codice rosso Sette feriti in codice rosso è il bilancio dell’incidente frontale tra due auto di oggi in vale Maria a Fiumicino. Una macchina è precipitata da un ponte con dentro due ragazze. Sul posto 4 ambulanze e 2 eliambulanze. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

86 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incidente stradale lungo viale Maria a Fiumicino

Grave incidente stradale lungo viale Maria a Fiumicino, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno. A scontrarsi frontalmente sono state due auto, una di grossa cilindrata e un'utilitaria. Il bilancio è di sette persone ferite, tra le quali due giovani, tutte in codice rosso. Per soccorrerle è stato necessario l'intervento di quattro ambulanze e due eliambulanze, che sono atterrate a poca distanza dal luogo dell'incidente. Non sono chiare le loro esatte condizioni di salute, sono state trasportate in diversi ospedali.

Auto con due ragazze precipita da un ponte

Al momento dell'incidente erano circa le ore 15.30, le due auto si sono scontrate lungo viale Maria per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Nell'impatto frontale l'utilitaria a bordo della quale viaggiavano due giovani è precipitata al di sotto del piccolo ponte che sovrasta il Rio Tre Denari ed è finita in un canneto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma con la richiesta urgente d'intervento per un grave incidente, sul posto sono intervenuti in breve tempo i soccorsi.

Le giovani estratte dalle lamiere

Presenti i pompieri con la squadra di Cerveteri con l'equipaggio della 26/A, che hanno dato il via alle operazioni. Hanno recuperato le due ragazze finite fuori strada con l'auto, le hanno estratte dalle lamiere e consegnate alle cure del personale sanitario. I pompieri hanno poi soccorso anche i passeggeri della vettura di grossa cilindrata rimasta sulla carreggiata, aiutandoli ad uscire. Hanno poi messo in sicurezza la strada per scongiurare altri incidenti.

Indagini sulla dinamica

Per soccorrere i feriti è stato necessario l'intervento di quattro ambulanze e due eliambulanze. A svolgere i rilievi gli agenti della polizia locale di Fiumicino, che ha fatto gli accertamenti di rito e ha ascoltato alcune persone, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di competenza territoriale come supporto alle operazioni.