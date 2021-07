Roma in festa: nella FanZone di piazza del Popolo, dove centinaia di tifosi si erano riuniti per vedere la semifinale degli Europei tra Italia e Spagna, c'è gioia per la vittoria della nazionale, che si è classificata per la finale di EURO2020. Un'esplosione di felicità ha investito i tifosi, perlopiù giovanissimi, che si sono radunati al centro di Roma per guardare il match. Bloccato piazzale Flaminio dalle persone in festa: tra i cartelli, anche un omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa ieri all'età di 78 anni. "Com'è bello o tir a gir da Trieste in giù". La strada è stata chiusa, alcune persone sono salite sui bus, mentre in tutta la città si sentono i tifosi esultare a gran voce per l'Italia classificata per la finale degli Europei di calcio.

L'Italia batte la Spagna agli Europei e vola in finale

Gli azzurri hanno battuto la Spagna ai rigori dopo l'1 a 1 in campo con i gol di Chiesa e Morata. Decisivi i calci di rigore, con Dani Olmo e Morata che hanno fallito il tiro dagli undici metri, segnando così la vittoria dell'Italia. Parato anche il primo rigore dell'azzurro Locatelli, cosa che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino alla fine, timorosi che l'Italia potesse perdere il match contro la Spagna e terminare così il sogno degli europei. La nazionale dovrà ora affrontare la squadra vincente tra Danimarca e Inghilterra nella finalissima che si terrà a Wembley l'11 luglio. Anche per le prossime partite rimarrà attiva la FanZone a piazza del Popolo, dove i tifosi potranno assistere – grazie ai maxi schermi montati per l'occasione – alle prossime partite di EURO2020 e soprattutto alla finale, un evento che molto probabilmente richiamerà in strada moltissime persone.