Raffaella Carrà ha avuto un rapporto speciale con Roma, che l'ha ospitata fin dalla tenera età e ha assistito al suo debutto nel mondo dello spettacolo dove, negli anni della sua carriera, è diventata la regina della televisione italiana. Diversi i luoghi romani che la ricordano, da Nord a Sud della Capitale, a cominciare dall'Aventino, dove ha iniziato il percorso e studiato dalla professionista Jia Ruskaia, fondatrice dell'Accademia Nazionale di Danza. Cinecittà, dove si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, conquistando un primo importante traguardo. Il grande Teatro delle Vittorie che l'ha vista in ‘Canzonissima' 1970-71 e gli studi Rai di via Teulada, fino alla villa in zona Vigna Clara, una delle sue case nel quadrante Nord di Roma, in cui abitano altre star del mondo dello spettacolo. Una vita lastricata di successi, artista molto amata e sempre presente attaverso lo schermo nelle case degli italiani.

Addio alla regina della televisione italiana

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni è scomparsa oggi, lunedì 5 luglio, come si apprende, a seguito di una lunga malattia, all'età di settantotto anni. Una notizia che ha scosso profondamente il mondo della televisione per la perdita di un'icona dello spettacolo celebre a livello internazionale, capace di catturare il telespettatore con la sua bravura e allo stesso tempo, con la sua semplicità, doti che l'hanno resa uno dei personaggi della televisione più amati di sempre. Appresa la notizia della sua morte improvvisa sono stati tantissimi i messaggi che in breve tempo sono comparsi sui social network da parte dei suoi fan, di amici, dal mondo della televisione e della musica, che si sono stretti intorno al dolore della famiglia e hanno lasciato un ricordo, in attesa che vengano celebrati i funerali, per darle l'ultimo saluto.