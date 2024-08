video suggerito

Quando inizia la scuola a Roma e nel Lazio a settembre: il calendario scolastico 2024-2025 Le scuole a Roma e nel Lazio iniziano il 16 settembre 2024 e chiudono il 7 giugno 2025. Ecco il calendario delle chiusure per le feste e dei ponti dell’anno scolastico 2024/ 2025 nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Getty Images)

Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e con l'avvicinarsi del suono della campanella ci si domanda quando si tornerà a sedere tra i banchi, e prima ancora di cominciare, quando sarà l'ultimo giorno e quante le chiusure per festività e ponti. Le scuole a Roma e nel Lazio riaprono lunedì 16 settembre 2024 e chiudono sabato 7 giugno 2025. Le chiusure in programma per l'anno scolastico 2024/2025 sono da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 per le vacanze di Natale; da giovedì 17 aprile 2025 a martedì 22 aprile 2025 per le vacanze di Pasqua. Le scuole dell'infanzia chiudono lunedì 30 giugno 2025.

Quando inizia e quando finisce l'anno scolastico 2024-2025 a Roma e nel Lazio

Le scuole a Roma e nel Lazio riaprono lunedì 16 settembre 2024 e chiudono sabato 7 giugno 2025. Le singole scuole in maniera autonoma possono fare degli adattamenti al calendario regionale. Ciò che deve restare invariato è l'apertura entro e non oltre il 16 settembre e la chiusura il 7 giugno. Il numero minimo di giorni di lezione da rispettare è di 206 (per l’orario su sei giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezioni (orario su cinque giorni alla settimana).

Calendario scolastico 2024-25: le festività e i ponti a Roma e nel Lazio

La sospensione delle lezioni è stabilita per le seguenti festività nazionali:

Leggi anche Morbillo in aumento nel Lazio: 163 casi nel primo semestre del 2024

1° novembre

8 dicembre

25 dicembre

26 dicembre

1° gennaio

6 gennaio

20 aprile Pasqua

21 aprile Lunedì dell’Angelo

25 Aprile Festa della Liberazione

1° maggio Festa del Lavoro

2 giugno, Festa della Repubblica

Festa del Santo Patrono (se ricadente in un giorno di lezione)