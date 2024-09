video suggerito

Serpente entra in una scuola di Roma e morde una bidella I carabinieri forestali hanno appurato che si trattava di un biacco, una specie di serpente non pericolosa o velenosa per l'uomo. La bidella è stata dimessa dall'ospedale dopo aver proceduto alla medicazione di una piccola ferita da morso.

A cura di Enrico Tata

Una bidella di una scuola di Roma è stata morsa da un serpente, mentre tentava di catturarlo. Il fatto è accaduto nel corso della giornata di ieri, intorno alle 15.30, all'interno di una scuola per l'infanzia in zona Villa Bonelli.

Stando a quanto si apprende, la donna è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo. Il rettile è scappato, ma prima che andasse a nascondersi tra i cespugli qualcuno è riuscito a scattare una fotografia, che è stata sottoposta all'attenzione dei carabinieri forestali. Questi hanno stabilito che si trattava di un biacco, una specie di serpente non pericolosa o velenosa per l'uomo. Le condizioni della bidella sono buone ed è stata dimessa dall'ospedale dopo aver proceduto alla medicazione della ferita.

Il biacco, come anticipato, è un serpente non velenoso o pericoloso per gli esseri umani ed è una delle specie di serpenti più comuni nel nostro Paese. Appena percepisce di essere in pericolo, di solito scappa immediatamente e si dilegua tra i cespugli, ma se disturbato è un rettile molto aggressivo e mordace. Se qualcuno tenta di catturarlo, di solito si lancia verso l'aggressore e lo morde. I denti affilati possono causare piccole ferite e lacerazioni della pelle con sanguinamento, ma niente di grave. Questa specie, infatti, non è in grado di produrre veleno.