Italia-Spagna, semifinale dell'Europeo 2020. Una notte che speriamo diventi magica per tutti i tifosi italiani. E sono tanti coloro che decideranno di seguire la partita degli azzurri su uno dei tanti maxischermi allestiti a Roma. Due sono quelli ufficiali, ma tanti locali all'aperto della Capitale permetteranno di tifare in compagnia sorseggiando un drink. La semifinale, ricordiamo, è in programma martedì 6 luglio alle 21.

Piazza del Popolo

A piazza del Popolo è allestito il Football Village di Euro 2020, con due maxischermi in cui si possono seguire tutte le partite degli Europei. L'ingresso è gratuito, ma servirà un biglietto. I ticket saranno disponibili sul sito Roma Euro 2020 a partire dalle 00:01 per gli eventi in programma lo stesso giorno.

Fori Imperiali

In via dei Fori Imperiali, all'angolo con Largo Corrado Ricci, è stata allestita la Fan Zone di Euro 2020. Anche in questo caso l'ingresso è gratuito, ma servirà un biglietto che si può prenotare sul sito Roma Euro 2020.

Moovenda village

Al Moovenda Village, la manifestazione organizzata sulle banchine del Tevere a Prati, sotto al Palazzazzio, si potrà seguire la partita Italia Spagna. "Ti consigliamo di prenotare, i posti stanno già terminando", si legge sulla pagina dell'evento.

Parco Appio

Anche a Parco Appio, che si trova in via dell'Almone, in zona Appia Antica, è possibile bere e mangiare guardando la partita sul maxischermo. Anche in questo caso si consiglia di prenotare.

Giardino Verano

Il Giardino Verano si trova a San Lorenzo, nel piazzale antistante il cimitero del Verano. Questo il programma per martedì 6 luglio: 19:00 Tomo Garden libri Alle 21:00 Europei ITALIA – SPAGNA. Prenota il tuo tavolo: 06 56548735.

Eur Social Park

L'EUR Social Park si trova nei pressi dello stadio Tre Fontane all'Eur. Qua il link per prenotare l'accesso al parco per vedere la partita dell'Italia su maxischermo: https://forms.gle/BkETybKq6YFbEaoB9

Mr Doyle

Mr Doyle è un giardino in cui si possono gustare panini e carne al barbecue in zona Gregorio VII. "Domani Martedì 6 Luglio alle 21 al Mr Doyle Garden venite a vedere Italia-Spagna su maxi-schermo e godetevi la frescura, un ottimo drink e lo Smoke Barbecue Mr Doyle!Scrivete un messaggino col nome, numero di persone, giorno ed orario a questo numero349 003 4779 ed aspettate conferma".

Talenti Cine Village

In occasione di Italia-Spagna al Talenti Cine Village verrà proiettato non un film ma, per l'appunto, la partita. Per acquistare il biglietto bisogna andare sul sito della manifestazione https://cinevillageroma.18tickets.it/film/6524.

Gasometro Vintage

Già esauriti i posti al Gasometro Vintage. Per info prenotazioni post partita o mettersi in sostituzione, bisogna chiamare il numero 3317605752.

Monk Roma

Nel giardino del Monk, zona Portonaccio, sarà possibile guardare la partita su Maxischermo. In questo caso "non è necessaria prenotazione, per questo motivo vi consigliamo di arrivare con molto anticipo! Lo spazio è ampio ma una volta raggiunta la capienza massima, l'accesso non sarà più consentito. Chi arriva durante l'inno e gli amici ritardatari rischiano di non trovare posto: occupate i posti solo quando il vostro gruppo è al completo".