Per permettere a tutti i tifosi di seguire le partite degli Europei di calcio Uefa Euro 2020, verranno montati tre maxischermi ufficiali a Roma. Il primo in piazza del Popolo e il secondo ai Fori Imperiali. L'organizzazione degli Europei ha allestito anche stand, hotspot, campi di calcetto a disposizione del pubblico, uno spazio giochi per i bambini, un'area food e una fan area.

I maxischermi a piazza del Popolo per vedere tutte le partite di Euro 2020

Oltre allo Stadio Olimpico, dove si giocheranno quattro partite degli Europei, tra cui la partita inaugurale e un quarto di finale, il cuore della manifestazione sarà il Football Village di piazza del Popolo. All'interno ci saranno due aree: in una verrà allestito un palco dedicato a spettacoli, intrattenimenti e musica. Saranno disponibili anche due maxischermi dove verranno proiettate tutte le partite di Uefa Euro 2020. Nella seconda area ci saranno diversi stand gestiti dai diversi sponsor della manifestazione. Ci saranno inoltre attività di intrattenimento, stand gastronomici, campi di calcetto 3 contro 3 e teqball aperti alla cittadinanza, uno spazio ludico per i bambini.

Nei dintorni del Football Village ci saranno 4 hotspost in piazza San Silvestro, piazza San Lorenzo in Lucina, piazza Mignanelli e largo dei Lombardi. Il Media Center sarà sulla terrazza del Pincio e nelle immediate vicinanze ci saranno una Food Area che proporrà i principali prodotti della tradizione culinaria e gastronomica romana, e il Dome, una cupola dal diametro di 10 metri che ospiterà una mostra a cura della FIGC con cimeli e foto storiche della Nazionale italiana.

Il Football Village di piazza del Popolo potrà ospitare al massimo 2mila persone. Per accedere all'area degli stand, capienza complessiva di mille posti, bisognerà sottoporsi alla misurazione della temperatura e occorrerà compilare un'autocertificazione. Per accedere all'area degli spettacoli e dei maxischermi, capienza pari a 1000 posti, bisognerà prenotarsi sul sito Euro2020roma.com. L'accesso sarà gratuito, ma sarà consentito a chi si prenoterà sul sito dalla mezzanotte del giorno dell'evento. In quest'area ci saranno tre turni di prenotazione: dalle ore 10:00 alle ore 13:50, dalle ore 14:00 alle ore 19:50, dalle ore 20:00 al termine delle partite e comunque mai oltre le ore 23:45. Tra un turno e l’altro, le aree saranno completamente svuotate.

Il maxischermo ai Fori Imperiali

Il terzo maxischermo verrà installato ai Fori Imperiali e consentirà di vedere tutte le partite che si giocheranno allo Stadio Olimpico di Roma. Anche in questo caso bisogna prenotare il proprio posto tramite euro2020roma.com dalla mezzanotte del giorno dell’evento. La capienza totale sarà di 1000 persone.

Il maxischermo di Casa Azzurri

Dal 10 al 20 giugno i tifosi potranno seguire le partite degli Europei a Casa Azzurri, la location ufficiale della Nazionale italiana. Casa Azzurri è stata allestita presso il Pratibus District. La location si trova nel vecchio deposito Vittoria dell’Atac ed è stata realizzata da Urban Value e Ninetynine in collaborazione con Roma Capitale e ATAC. Dentro Casa Azzurri ci sarà un'area food, un pub, un bar, una mostra e un maxischermo per seguire le partite. Qua tutte le informazioni.