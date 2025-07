Perde il controllo dello scooter a Ostia, morto lo chef Andrea Dorigo: aveva 37 anni

Lo chef Andrea Dorigo

Si chiamava Andrea Dorigo l'uomo di 37 anni morto ieri mattina in un tragico incidente stradale tra via Ostiense e via del Fosso di Dragoncello. Dorigo lavorava come chef al Casale Girasole, ristorante di Ostia che ora piange non solo un collega, ma anche un amico. "Ma che cavolo hai combinato amico nostro? La tua cucina era un'opera d'arte, ma il tuo cuore era ancora più grande. Ti ricorderemo sempre per la tua passione, la tua creatività. Riposa in pace", lo straziante messaggio pieno di dolore del locale dove il 37enne lavorava. Fatale la caduta dal suo scooter, uno schianto che non gli ha lasciato scampo.

"Ho avuto la fortuna di lavorare con lui.. era una vita fa e lui era poco più di un ragazzo, ma già si vedeva che aveva l'arte nelle mani e la fiamma della passione nel cuore – il messaggio di un amico -.Vorrei dire che abbiamo perso un grande Chef, ma in realtà abbiamo perso una persona di spessore e di valore… Un pezzo unico che vola via, amico mio fidati avrei fatto a cambio senza pensarci un secondo. Con tutto il cuore non ti dimenticherò mai". "Una persona dal cuore d'oro lo avevo intuito subito quando lo incontrai anni fa – scrive un altro amico -. Un artista nel suo mestiere, un bacio fin lassù Andrea, condoglianze alla famiglia".

L'incidente in cui ha perso la vita Andrea Dorigo è avvenuto ieri mattina fra via Ostiense e via del Fosso di Dragoncello. Per cause ancora da chiarire, il 37enne ha perso il controllo del suo scooter, cadendo violentemente a terra e scivolando per diversi metri, finendo poi sotto a una Bmw. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 e degli agenti della Polizia Locale X Gruppo Mare, per lui non c'è stato nulla da fare. Le lesioni riportate erano troppo gravi, e hanno potuto solo constatarne il decesso.