Madre e figlio di quattro anni investiti a Roma da un'auto pirata: fuggito il conducente La donna, una 32enne originaria del Bangladesh, e il figlio di appena quattro anni, sono stati portati in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata ieri sera a Roma, in via Casilina, all'altezza del civico 1342. Una donna e il figlio di appena quattro anni sono stati investiti da un'auto che poi è scappata senza prestare soccorso. La 32enne e il bambino sono stati portati d'urgenza in ospedale al Policlinico Umberto I. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi: sono stati medicati e dimessi con una prognosi di sette e dieci giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la donna e il figlio piccolo stavano camminando ieri sera su via Casilina, quando sono stati travolti da una macchina. Tantissimo lo spavento della donna e del bambino, oltre che dei passanti che hanno assistito alla scena e temuto il peggio. Ma, soprattutto, chi li ha investiti non solo non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato, ma non ha nemmeno chiamato il 118.

Sul caso indagano i Carabinieri. La donna e il bambino saranno ascoltati dai militari per vedere se possano riferire elementi utili a ricostruire l'accaduto e rintracciare il conducente dell'auto pirata, così come eventuali testimoni che possano aver visto qualcosa sempre utile alla sua identificazione. Come da prassi, nel caso siano presenti, saranno vagliate le telecamere di sorveglianza della zona. Per ora il pirata della strada non è stato ancora rintracciato, ma non è detto che la sua fuga non si concluda già nelle prossime ore. La madre e il bambino, come detto, fortunatamente stanno bene e se la sono cavata con alcuni giorni di prognosi. Ma tanta è stata la preoccupazione che questa potesse essere l'ennesima tragedia sulle strade di Roma.