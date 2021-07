in foto: Immagine di repertorio

È Andrea Soldani il ventottenne morto nell'incidente stradale in Largo Bratislava a Roma nella serata di lunedì scorso 5 luglio. L'uomo, residente a Torrevecchia, è deceduto dopo uno scontro con un'auto che ha travolto il suo scooter. Sulle tracce del pirata della strada che si è dato alla fuga ci sono gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per risalire al veicolo e all'identità del suo conducente, che potrebbe finire indagato per omicidio stradale ed omissione di soccorso. Le indagini sono in corso e gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Gli agenti hanno già ascoltato alcuni testimoni, ottenendo delle informazioni importanti e hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere non solo di zona, ma anche ad ampio raggio, per monitorare il quadrante e cercare di risalire alla macchina che cercano.

Ferito gravemente il passeggero

La sera in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla morte di Andrea Soldani, il ventottenne era alla guida del suo Kymco Agility portando un passeggero 35enne, che a seguito dello scontro con l'auto è rimasto gravamente ferito ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso. Andrea è morto podo dopo l'arrivo in pronto soccorso al Santo Spirito. Nel pomeriggio sempre di lunedì scorso, questa volta nel territorio di Latina, un altra vittima della strada che viaggiava a bordo di un veicolo a due ruote: si tratta di Fabio Fiorio, un cinquentenne del posto, che è morto in uno scontro frontale tra la sua moto e un tir che proveniva in senso opposto.