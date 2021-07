Fabio Fiorio, 50 anni, è morto in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla via Appia nei pressi di Latina. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato un sorpasso, ma un tir che veniva dall'opposta direzione di marcia lo ha centrato in pieno. L'uomo è morto praticamente sul colpo e inutili sono stati i tentativi dei sanitari arrivati sul posto. L'Appia è stata chiusa per diverse ore in entrambe le carreggiate. La polizia stradale di Latina sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente, ma non sembrano esserci dubbi sull'accaduto: si è trattato di uno scontro frontale tra la moto di Fabio e un tir. Fiorio, infatti, viaggiava a bordo della sua motocicletta. Il 50enne era residente a Latina Scalo e giovedì mattina si terranno i suoi funerali.

Incidente mortale a Roma: morto un 28enne

Un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Roma in largo Bratislava. Stando a quanto si apprende, sono rimasti coinvolti nello scontro uno scooter e un'automobile. A perdere la vita è stato il motociclista, mentre il conducente dell'auto, secondo le prime informazioni, sarebbe scappato. L'identità della vittima ancora non è stata resa nota.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118: le due persone a bordo della moto, ferite entrambe, sono stati portati d'urgenza al pronto soccorso. Il più grave, il 28enne, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dov'è morto poco dopo il suo arrivo. L'altro è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico Gemelli in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Tuttora in corso le ricerche del pirata della strada.