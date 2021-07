Grave incidente questa mattina a Roma: una donna e sua figlia sono state investite verso le 8.45 da un furgone su via Cassia 746, mentre stavano attraversando la strada. La piccola, di soli tre anni, si trovava sul passeggino quando il mezzo della Peugeot le ha investite. La donna, 39enne, è stata portata in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma, mentre la bimba è stata portata al Bambino Gesù. Non sono note le condizioni della piccola. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti di Polizia Locale del Gruppo Cassia: saranno loro a far luce su quanto accaduto e chiarire la dinamica del sinistro. A quanto si apprende, il conducente del furgone si è prestato a fermare soccorso.

Investite mamma e figlia sulla Cassia: indagini in corso

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire. Sono molti però i residenti sconvolti per quanto accaduto e che lamentano la pericolosità di quel tratto di strada. In tanti puntano il dito contro l'eccessiva velocità delle macchine anche se, è bene specificare, non è chiaro se questa sia la causa dell'incidente avvenuto stamattina, sul quale sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili urbani.

Cinque le vittime in sei giorni a Roma

Sono giornate nere queste per la capitale, dove gli incidenti stradali sono ormai all'ordine del giorno. Sono cinque in sei giorni le vittime che hanno perso la vita per le strade di Roma. Questa notte, sulla diramazione per Roma Nord, si sono scontrati una moto, una macchina e un furgone. Ad avere la peggio, il conducente della moto, per il quale non c'è stato nulla da fare. Ancora da accertare le cause del sinistro, avvenuto intorno alle 3 di notte.