Incidente sul lavoro a Sora, operaio precipita dal tetto di una cartiera per oltre 10 metri: gravissimo L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 gennaio. Sul posto sono arrivati i soccorsi: si trova in condizioni gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava svolgendo i lavori di manutenzione quando è caduto dal tetto. È accaduto ad un operaio nel tardo pomeriggio di oggi. Il volo, prima di atterrare al suolo, è stato di oltre 10 metri. L'incidente sarebbe avvenuto nella Cartiera del Sole in Viale San Domenico a Sora, come riportano le testate locali. A cadere un operaio di Arpino di circa 35 anni che è immediatamente stato soccorso: si trova in condizioni gravissime.

L'incidente sul lavoro a Sora

Non è ancora chiara la causa per cui il trentacinquenne è caduto dal tetto. Stava svolgendo alcuni interventi sul tetto di uno dei capannoni della cartiera quando, verso le 17.30, è caduto per oltre 10 metri. A chiamare i soccorsi sarebbero stati i colleghi. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno subito prestato le prime cure all'uomo. A causa delle ferite molto gravi riportate, i paramedici hanno chiesto l'intervento di un elisoccorso.

L'arrivo dei soccorsi

Nonostante gli sforzi degli operatori, non è stato possibile soccorrere l'uomo con l'eliambulanza che non è riuscita a decollare per le cattive condizioni climatiche e il vento troppo forte. Così i paramedici hanno trasportato d'urgenza l'operaio caduto all'ospedale Santissima Trinità di Sora, ad una decina di minuti dal luogo dell'incidente. Ha riportato politraumi ed è stato ricoverato in prognosi riservata: medici e infermieri stanno svolgendo accertamenti per scongiurare lesioni interne. Oltre a loro, hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche gli agenti del commissariato di Sora e gli ispettori della Asl, alla ricerca delle cause dell'incidente.