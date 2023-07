Incidente sul lavoro a Nettuno: operaio colpito in testa da una lastra di marmo è grave Tragedia sfiorata a Nettuno, dove un operaio 54enne è stato colpito in testa da una lastra di marmo ed è grave.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Nettuno. I fatti si sono verificati nelle scorse ore nel territorio della provincia di Roma. Si tratta di un cinquantaquattrenne, che ha avuto urgente bisogno di cure e le cui condizioni di salute sono serie. Secondo le informazioni apprese l'uomo stava lavorando in un'abitazione, quando ha perso l'equilibrio e la lastra di marmo lo ha colpito violentemente in testa.

Subito è scattato l'allarme ed è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Sul posto in pochi minuti è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato all'ospedale di Anzio. Presenti per gli accertamenti del caso i carabinieri e gli ispettori della Asl. Da verificare la regolarità dei lavori, se l'operaio fosse messo nelle condizioni di operare in sicurezza.