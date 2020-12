Momenti di apprensione per un bambino di undici anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sulla pista dei go kart ad Aprilia, nel territorio della provincia di Latina. Le sue condizioni sono serie, si trova ricoverato con prognosi riservata dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, i medici ancora non si pronunciano su ciò che sarà l'esito del loro intervento sul piccolo paziente. I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì 24 dicembre e sono avvenuti sulla via Nettunense. Secondo le informazioni apprese il bambino stava trascorrendo un momento di divertimento e di gioco sulla pista, quando, improvvisamente, stando almeno ad una prima ricostruzione, il piccolo si è scontrato contro la barriera di protezione, che si è sfondata. Il bimbo è finito così fuori dalla pista, rimanendo gravemente ferito e riportando conseguenze gravi.

Accertamenti sull'impianto dei go kart

Subito dopo lo schianto è scattato l'allarme e si è attivata la macchina delle emergenze, partita la segnalazione al 112: sul posto è intervenuto il personale sanitario, che, date le condizioni di salute del bambino, parse fin da subito critiche, lo ha soccorso e trasportato con l'eliambulanza in ospedale con codice rosso. Arrivato al pronto soccorso, il piccolo paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto ad una delicata operazione, per agire sui traumi riportati. Per i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno svolto gli accertamenti e riscostruito la dinamica dei fatti e indagano sull'accaduto. I militari hanno ascoltato i presenti e stanno svolgendo delle verifiche sulla regolarità dell'impianto. Da chiarire è se il drammatico incidente si sarebbe potuto evitare, sono al momento al vaglio le responsabilità dei gestori.