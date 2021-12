Incidente su viale Togliatti tra moto e auto: morto il motociclista 37enne Tragedia sulla strada in viale Palmiro Togliatti a Roma, dove oggi pomeriggio un motocilcista di trentasette anni è morto in uno scontro con un’auto guidata da un 21enne. Indagini sulla dinamica.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente stradale in viale Palmiro Togliatti a Roma, dove un motociclista è morto. Il sinistro risale al pomeriggio di oggi, giovedì 16 dicembre, ed è avvenuto all'altezza di viale dei Romanisti. Vittima è un trentasettenne, del quale al momento non si conosce ancora l'identità. Secondo le informazioni apprese erano le ore 16 quando la Kawasaki guidata dal trentasettenne si è scontrata con un'auto Mercedes Smart in direzione Tuscolana. L'impatto è stato molto violento e per il motociclista, che a seguito dello scontro è finito riverso sull'asfalto, non c'è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto sul colpo. Alla guida dell'auto c'era un ventunenne, che si è fermato a prestare i primi soccorsi alla vittima e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambualnza. Le condizioni di salute del motociclilsta sono parse fin da subito critiche. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è arrivato il personale sanitario, che ha tentato di rianimarlo, purtroppo invanamente e non ha potuto fare altro che constarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo.

Chiuso viale Togliatti per incidente

Presenti per gli accertamenti di rito in viale Palmiro Togliatti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V gruppo Casilino, che hanno svolto i rilievi scientifici, indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'auto. Il ventunenne è stato accompagnato all'ospedale Vannini, per essere sottoposto ai test di alcol e droga. Viale Palmiro Togliatti è stato chiuso nel pomeriggio da Viale dei Romanisti a Via Santi Romano per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi. Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli su strada ed il percorso dei mezzi adibiti al trasporto pubblico è stato temporaneamente deviato. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La circolazione nel quadrante interessato è tornata alla normalità nel corso della serata, senza particolari ripercussioni.