Incidente stradale ad Aprilia, un’automobile si ribalta: muore la 28enne Elisa Delicati È morta per le gravi ferite riportate dopo che la sua automobile si è ribaltata in via Mediana Cisterna: a perdere la vita è la 28enne Elisa Delicati.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 2 luglio 2022, verso le ore 14 fra le cittadine di Aprilia e Cisterna di Latina, fra le frazioni di Campoverde e Carano: mentre stava attraversa la via Mediana Cisterna un'automobile si è ribaltata nel tratto che si trova poco dopo l'azienda Recordati che si trova al civico 4 della strada. Per la conducente nel mezzo, Elisa Delicati, una ragazza di 28 anni titolare di una azienda agricola a Cisterna, non c'è stato niente da fare ed è morta sul colpo.

L'incidente stradale

Non sono ancora certe le cause che hanno portato l'automobile guidata da Elisa Delicati, una Fiat 550 nera, fuori strada. Come si legge ne il Messaggero, secondo le prime ricostruzioni la giovane stava viaggiando in direzione Cisterna di Latina quando l'automobile è finita all'interno della cunetta laterale. Una volta fuori dalla carreggiata, l'automobile si sarebbe scontrata contro il parapetto in cemento armato di un attraversamento carrabile. L'impatto contro il muro è stato talmente forte che l'automobile si è ribaltata.

L'arrivo dei soccorsi

Durante l'incidente un passante ha assistito alla tragica scena e ha immediatamente allertato i soccorsi. In breve tempo sono arrivati sul luogo dell'impatto i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 che, senza attendere l'arrivo dei vigili del fuoco, hanno facilmente estratto dall'abitacolo la ragazza: fin da subito le sue condizioni di salute si sono mostrate gravissime, con gli arti inferiori schiacciati dalla carrozzeria dell'automobile. Per circa una trentina di minuti gli operatori hanno lavorato per trasportare in sicurezza la ragazza in un ospedale della città di Roma, allertando anche un'eliambulanza che era già atterrata nei campi vicino alla strada. Proprio mentre l'elisoccorso stava decollando per raggiungere l'ospedale San Giovanni della capitale, però, Elisa è morta, arrivando a Roma già priva di vita.

Leggi anche Incidente in via Diocleziano, auto si ribalta

La dinamica dell'incidente

Dopo l'incidente, nel frattempo, sul luogo dell'impatto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Aprilia che hanno lavorato per tutto il pomeriggio per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre i carabinieri della stazione di Campoverde hanno deviato il traffico su altre strade vicine. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un incidente autonomo (come confermato anche dal testimone), ma non si sa se sia avvenuto per l'alta velocità o per un malore. Già in giornata il procuratore della repubblica di Latina potrebbe disporre un esame sul corpo della giovane.