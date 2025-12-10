Incidente mortale a Trastevere, caccia al pirata della strada: scappato l’uomo che ha ucciso Roberto Sabbatini

A provocare lo schianto alle 4.30 della mattina a Trastevere in cui ha perso Roberto Sabbatini sarebbe stato il conducente dell’automobile che, dopo lo scontro, è scappato a piedi.

Il furgone su cui viaggiava Sabbatini dopo l’incidente, foto dal gruppo Facebook "Sei di viale Marconi se…"

Si è schiantato con la Mercedes contro un furgone guidato da un corriere sessantasettenne e altre auto che si trovavano in sosta. Ma subito dopo l'incidente ha lasciato l'amico che si trovava seduto nel posto del passeggero, al suo fianco, ferito gravemente ed è scappato a piedi, allontanandosi dal luogo del sinistro. A bordo del furgone, un Dacia Dokker, seduto al posto di guida, si trovava Roberto Sabbatini. È stato lui ad avere la peggio dopo il violentissimo impatto. Sul luogo dell'incidente, arrivati i soccorsi, per lui non c'è stato niente da fare: era già privo di vita, morto sul colpo dopo lo schianto.

L'incidente a Trastevere ieri mattina: la fuga dell'automobilista

Il terribile incidente si è verificato nella prima mattina di ieri, martedì 9 dicembre 2025, verso le 4.30. A scontrarsi la Mercedes e un furgone Dacia Dokker in via Ettore Rolli, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Porta. Sul posto sono arrivate, non appena scattato l'allarme, le pattuglie dei caschi bianchi del X Gruppo Mare che hanno messo in sicurezza la strada e hanno immediatamente aperto le indagini per cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.

Mentre l'automobilista e proprietario della macchina sembra essere rimasto illeso, l'uomo al suo fianco, seduto al lato del passeggero, è rimasto gravemente ferito. Morto sul colpo il conducente del furgone.

Caccia all'automobilista che guidava la macchina

Mentre alcuni degli operatori sanitari dichiaravano il decesso del sessantasettenne alla guida del furgone, Roberto Sabbatini, altri si sono precipitati verso l'uomo all'interno dell'automobile, ferito gravemente, per prestargli le cure necessarie. Lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, spostandolo dal posto del passeggero all'ambulanza. Non era lui a guidare l'automobile, ma un suo amico che, non appena compreso l'accaduto è fuggito dal luogo dello schianto, allontanandosi a piedi.

Gli inquirenti, dopo uno scambio con la persona ferita, un uomo di 33 anni, hanno appreso l'identità dell'automobilista che, nonostante le ricerche in corso da oltre 24 ore, non è ancora stato rintracciato.