Incidente in via Anagnina: auto travolge e uccide pedone di 46 anni Lo ha investito durante la notte, facendolo sbalzare all’interno di una cunetta. Estratto dagli operatori del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A cura di Beatrice Tominic

Ennesimo incidente sulle strade della capitale dove, nella notte fra ieri e oggi, 14 e 15 ottobre 2023, un'altra persona è morta a seguito di un sinistro. È stata travolta e uccisa dopo un incidente lungo la via Anagnina, all'altezza dei civico 13.

A morire investito da un'automobile, non troppo distante dal comune di Grottaferrata, una persona che viveva senza fissa dimora di origine bulgara. L'uomo aveva 46 anni ed è stato travolto a tarda notte da una Fiat 500. Alla guida del mezzo un uomo di 62 anni di Roma, come riportato da la Repubblica.

L'incidente sulla via Anagnina

È successo in piena notte. Una Fiat Cinquecento stava percorrendo via Anagnina quando ha investito il pedone quarantaseienne. Nell'impatto, il quarantaseienne è stato spinto all'interno di una cunetta al lato della carreggiata. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno immediatamente estratto dalla cunetta e soccorso il quarantaseienne, invano.

In breve tempo, infatti, gli operatori sanitari hanno compreso che per lui non era rimasto nulla da fare, se non constatarne il decesso, avvenuto sul colpo a causa delle lesioni gravissime riportate.

Le indagini in corso dei carabinieri

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale sanitario del 118, anche i carabinieri della vicina Compagnia Frascati che si sono occupati dei rilievi dell'incidente e hanno immediatamente aperto le indagini su quanto avvenuto. Come succede spesso in questi casi, l'automobilista sessantaduenne che si trovava al volante della Fiat Cinquecento adesso risulta indagato per omicidio stradale colposo.