Incidente Colombo, identificato il ragazzo alla guida dell’altra Bmw: “Non correvamo e non mi sono accorto di nulla”

Il ragazzo che era alla guida dell’altra Bmw vista correre a tutta velocità su via Cristoforo Colombo, è stato identidicato. Ha detto di non essersi accorto dell’incidente, ma non ha chiamato l’amico quando non l’ha visto arrivare a destinazione, pur dovendo passare la serata insieme.

Beatrice Bellucci

È stato rintracciato il conducente dell'auto che la sera di venerdì è stata vista sfrecciare a tutta velocità su via Cristoforo Colombo insieme alla Bmw Serie 1 di Luca Domenico Girimonte, il 22enne indagato per l'omicidio stradale di Beatrice Bellucci. Il ragazzo, partito da Anzio insieme a Girimonte, aveva proseguito la sua corsa nonostante l'amico fosse rimasto coinvolto nel sinistro avvenuto all'altezza di piazza dei Navigatori. Agli agenti della Polizia Locale che lo hanno identificato e rintracciato ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, e per quello aveva proseguito la sua corsa. Ha inoltre sostenuto, come l'amico, che non fosse in corso nessuna gara di velocità tra loro. Come riportato da Il Corriere della Sera, bisogna però capire come mai non ha provato a chiamare Girimonte quando ha visto che non era arrivato a destinazione nel centro di Roma dato che avrebbero dovuto passare la serata insieme, e perché non sia mai passato a trovarlo in ospedale.

Dubbi sulla versione dei conducenti della Bmw

Una versione, quella dei ragazzi, che non convince appieno chi indaga. Innanzitutto lo scontro la Bmw di Girimonte e la Mini Cooper a bordo della quale viaggiava Beatrice Bellucci insieme all'amica, è stato devastante: difficile non accorgersene visto il caos che si è immediatamente creato nella zona, con automobilisti che hanno fatto addirittura inversione di marcia dalle altre corsie per andare ad aiutare i feriti. Senza contare che sono tantissimi i testimoni che hanno visto entrambe le Bmw – quella di Girimonte bianca, l'altra grigia – correre a velocità elevatissima sulla Colombo. Entrambi i conducenti sostengono che non viaggiavano a più di 70 chilometri orari: una versione che sembra improbabile dato lo stato in cui si sono ridotte le macchine. Non è escluso che viaggiassero addirittura a 150 chilometri orari, in un tratto densamente trafficato e dove il limite è a 70.

L'incidente a piazza dei Navigatori

L'incidente è avvenuto alle 22 di venerdì 24 ottobre. Beatrice Bellucci era seduta lato passeggero sulla Mini Cooper guidata dall'amica (ancora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni) e per lei non c'è stato scampo. Quando la Bmw guidata da Girimonte le ha travolte, l'auto è schizzata a tutta velocità contro un albero, quasi disintegrandosi. Per la 20enne, studentessa di giurisprudenza all'Università di Roma Tre, non c'è stato nulla da fare. I due ragazzi a bordo della Bmw non hanno invece riportato gravi ferite: l'amico di Girimonte ne è uscito illeso, mentre il 22enne è ancora ricoverato ma non in pericolo di vita.