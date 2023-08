Incidente ad Aprilia, Valeria Sepe muore a 38 anni nello scontro con un albero Non ce l’ha fatta Valeria Sepe, 38 anni, morta nello scontro con un albero ad Aprilia. È deceduta poco dopo l’arrivo in clinica.

A cura di Alessia Rabbai

Valeria Sepe

Addio a Valeria Sepe, militare dell'Esercito Italiano, morta a trentotto anni in un incidente stradale nel Comune di Aprilia. Il sinistro in cui ha perso la vita si è verificato nella notte di Ferragosto, martedì 15, nel territorio della provincia di Latina. Appresa la notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa dei funerali, che verranno celebrati domani mattina, giovedì 17 agosto, a partire dalle ore 10.30, nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in piazza Roma ad Aprilia. In occasione delle esequie in tanti tra amici, colleghi, parenti e conoscenti si riuniranno per darle l'ultimo saluto.

L'incidente in cui è morta Valeria Sepe

Valeria è morta in una calda giornata d'agosto nella casa di cura Città di Aprilia intorno alle 2.30. La donna si trovava ad Aprilia per far visita alla sua famiglia, avendo a disposizione alcuni giorni di ferie per rilassarsi e godersi i suoi cari. Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Aldo Moro quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato e si è schiantata contro un albero che costeggia la carreggiata. L'impatto è stato violento e la donna è rimasta gravemente ferita. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario, che l'ha soccorsa e trasportata con l'ambulanza in codice rosso in clinica. Arrivata al pronto soccorso i medici l'hanno sottoposta alle cure necessarie, nel disperato tentativo di salvarle la vita. Ma poco dopo il suo arrivo le sue condizioni di salute sono ulteriormente precipitate fino al decesso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno purtroppo lasciato scampo. L'ipotesi è che sia stata colta da un malore improvviso, indagano le forze dell'ordine.