Incidente a Valmontone: uomo di 54 anni muore schiacciato sotto a un mezzo agricolo Tragedia a Valmontone, dove un uomo di 54 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Colle Vallerano.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto in via Colle Vallerano a Valmontone, in provincia di Roma. Il sinistro è accaduto nella serata di ieri, sabato 19 marzo, giorno della festa di San Giuseppe. La vittima è un cinquantaquattrenne, di cui al momento non sono state ancora rese note le generalità, per il quale non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese, per cause non note e anocra in corso d'accertamento da parte delle forse dell'odine, l'uomo è morto a seguito di un tamponamento con un'auto, rimasto schiacchiato sotto al peso del mezzo agricolo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Per recuperare l'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con una squadra di Valmontone.

Sequestrati i veicoli

I pompieri hanno svolto le operazioni sul luogo del sinistro e hanno estratto il corpo dell'agricoltore, liberandolo dal peso del mezzo agricolo e affidandolo alle cure del personale sanitario. Purtroppo inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della Compagnia di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire l'accaduto e per verificare eventuali responsabilità. Il conducente dell'auto è rimasto fortunatamente illeso. Come da prassi tutti e due i veicoli sono stati sequestrati e sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per essere sottoposti a successivi ulteriori accertamenti. Terminate le verifiche la salma del cinquantaquattrenne è stata trasferita in obitorio.