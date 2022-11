Incidente a Paliano, scontro frontale tra due auto: Angelo Pizzuti muore a 57 anni Tragedia sulla strada a Paliano, dove Angelo Pizzuti è morto in un incidente stradale. La sua auto si è scontrata con quella di una 25enne e per lui non c’è stato nulla da fare.

È Angelo Pizzuti il cinquantasettenne morto nell'incidente stradale che si è verificato lungo via Palianese Nord, nel Comune di Paliano, tra sabato 12 e domenica 13 novembre. Il sinistro è avvenuto nella notte, nel territorio della provincia di Frosinone. Dopo alcune ore è stata resa nota l'identità della vittima e la notizia della sua scomparsa si è diffusa in breve tempo tra la comunità, che si è stretta introno al dolore della famiglia.

Angelo era residente a Paliano, tanti i messaggi di cordoglio, che lo ricordano come una persona sempre sorridente e altruista, molto religiosa e devota alla Santissima Trinità. Negli anni aveva infatti partecipato ai pellegrinaggi al Santuario di Vallepietra. La salma si trova all'ospedale Spaziani di Frosinone, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa che venga riconsegnata ai famigliari per la celebrazione dei funerali.

L'incidente in cui è morto Angelo Pizzuti

Secondo le informazioni apprese la notte in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa Angelo era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada nel territorio ciociaro quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'altra macchina, alla guida della quale c'era una ragazza di venticinque anni, della quale al momento non si conoscono le condizioni di salute. Un impatto violento, nel quale ad avere la peggio è stato il cinquantasettenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Angelo è morto sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto i soccorsi. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere, mentre i paramedici sono giunti con diverse ambulanze. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sono in corso le verifiche per stabilire eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida.