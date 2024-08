video suggerito

Incidente a Civitavecchia, perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail Momenti di paura per un ragazzo, che ha perso il controllo dell'auto stamattina e si è schiantato contro il guardrail a Civitavecchia. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere ed è stato trasportato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

La macchina danneggiata nell'incidente a Civitavecchia

Un incidente stradale è avvenuto lungo via Pierlugi Marchi nel Comune di Civitavecchia, sul litorale Nord della provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 agosto. A rimanere ferito è un ragazzo, che ha dovuto ricorrere a cure mediche. Soccorso con l'ambulanza, è stato trasportato al vicino ospedale San Paolo, non si conoscono le sue condizioni di salute.

Secondo le informazioni apprese nel momento in cui si è verificato l'incidente erano le ore 11, il ragazzo era al volante della sua auto e stava percorrendo via Pierluigi Mochi all'altezza con via Alfio Flores quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida e si è schiantato contro il guardrail, che costeggia la carreggiata lungo la quale transitano i veicoli. Un impatto violento nel quale la parte anteriore della macchina, come si vede dalle foto dei vigili del fuoco, è andata completamente distrutta e gli airbag sono esplosi.

Il sinistro si è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato subito l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza per un automobilista rimasto coinvolto in un incidente, le cui condizioni di salute sembravano gravi. Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario in ambulanza.

Per estrarre il ragazzo ferito dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia, che lo hanno tirato fuori e affidato alle cure dei paramedici, poi trasportato all'ospedale San Paolo per le cure del caso. I pompieri hanno messo in sicurezza la strada. Presenti per i rilievi di rito e gli accertamenti necessari gli agenti della polizia municipale, che hanno gestito la viabilità.