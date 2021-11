Incidente a Cassino, auto travolge giovane in bicicletta: è grave Momenti di paura per un giovane travolto e ferito gravemente da un’auto, mentre percorreva in bicicletta via Vaglie a Cassino, in provincia di Frosinone. Il ragazzo è finito sull’asfalto ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Soccorso, ha riportato ferite serie su varie parti del corpo.

A cura di Alessia Rabbai

Un giovane è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto lungo via Vaglie, nel Comune di Cassino, in provincia di Frosinone. Il sinistro è avvenuto nelle ore scorse, date le sue condizioni di salute, parse fin da subito critiche, è stato necessario il trasporto in ospedale. Si tratta di un ragazzo di nazionalità indiana, di cui non si è a conoscenza delle sue esatte condizioni di salute. Secondo le informazioni apprese il ragazzo al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato al suo ferimento era in sella alla sua bicicletta, pedalando lungo la strada, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'aggiornamento, un'auto lo ha travolto. Alla guida della vettura c'era un uomo di cinquantacinque anni, che si è fermato a prestare soccorso e ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Il giovane investito a Cassino ha ferite gravi

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino, il paziente è stato affidato alle mani dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Non è chiaro al momento quali siano le sue attuali condizioni di salute, ma avrebbe riportato ferite serie. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio eventuali responsabilità a carico del conducente della vettutura.