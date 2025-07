Incendio tra viale Togliatti e Prenestina a Roma, fiamme vicino al deposito carburante di Atac

Fiamme e fumo a Roma Est per un incendio divampato oggi in via Franco Angeli tra viale Togliatti e via Prenestina. Fortunatamente il rogo non ha raggiunto il perimetro del deposito di carburante di Atac.

L’incendio tra viale Togliatti e via Prenestina

Un incendio è divampato in via Franco Angeli a Roma. Il rogo si è originato intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 20 luglio nella periferia Est della Capitale. Le fiamme sono partite da un furgone e si sono propagate alle sterpaglie circostanti a ridosso di uno dei depositi carburante di Atac. Da quanto si apprende fortunatamente l'incendio non ha interessato direttamente l'area di competenza dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, il fuoco non ha raggiunto il perimetro, dunque non ci sono state ulteriori conseguenze. Alcuni cittadini hanno segnalato l'incendio a Fanpage.it, mandando foto e video a ridosso della strada. Nelle immagini si vedono alte fiamme e tanto fumo, che ha invaso la carreggiata e reso difficile la viabilità. Non ci sono né feriti né intossicati.

Secondo quanto appreso finora l'incendio è divampato verso le ore 13 in un'area compresa tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina, nella periferia Est della Capitale tra Centocelle e Tor Sapienza. A segnalare l'incendio sono stati gli automobilisti di passaggio e i residenti, che hanno visto le fiamme e avvertito un forte odore di bruciato nell'aria. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto è intervenuta una squadra e un'autobotte. I pompieri giunti sul luogo della segnalazione hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Un altro incendio a Roma è divampato oggi pomeriggio poco prima delle ore 14. In via Antonio Ciamarra in zona Romanina hanno preso fuoco delle sterpaglie. Sul posto sono intervenuti gli operatori della squadra Tuscolana II e i volontari, che hanno estinto le fiamme in breve tempo e messo in sicurezza l'area.