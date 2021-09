Incendio sull’autostrada A1, camion distrutto dalle fiamme Un camion è stato distrutto dalle fiamme sull’Autostrada A1 Roma Napoli in corrispondenza del bivio della diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Il rogo è stato segnalato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 settembre. Si segnalano lunghe code in direzione di Napoli, ma per il momento nessuna corsia è stata chiusa.

Un camion è stato distrutto dalle fiamme sull'Autostrada A1 Roma Napoli in corrispondenza del bivio della diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Stando a quanto comunità Astral Infomobilità in una nota, si sta circolando ancora su due corsie, ma l'incendio sta provocando code in direzione del capoluogo campano. Il rogo è stato segnalato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 settembre. La fotografia del camion distrutto dalle fiamme è stata pubblicata sul sito TusciaWeb. Per il momento non sono chiare le cause del rogo, ma è possibile che sia divampato dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto il mezzo pesante. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, che si stanno occupando delle operazioni di spegnimento delle fiamme, e i sanitari del 118. Sconosciute le condizioni di salute dell'autista del veicolo.

Non si segnalano invece, per il momento, problemi di circolazione sul Grande Raccordo Anulare. A Roma e dintorni l'unico tratto critico per quanto riguarda il traffico è quello tra il cimiterio Flaminio e via Cornalba sulla via Flaminia in entrambe le direzioni.

Questa mattina l'incendio e l'esplosione di una palazzina a Torre Angela

Sempre nella giornata di oggi a Roma si è verificato un gravissimo incendio con esplosione in una palazzina di via Atteone a Torre Angela. Tre persone sono rimaste ferite e le loro condizioni di salute sono costantemente monitorate. Inoltre il Campidoglio ha attivato l'assistenza alloggiativa per dodici persone residenti nella palazzina. Probabilmente una fuga di gas che ha innescato l'incendio e ha provocato la fortissima esplosione.