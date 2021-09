Esplosione e crollo in un palazzo a Torre Angela: due feriti, si cerca tra le macerie Fiamme stamattina in un palazzo di via Atteone in zona Torre Angela a Roma, dov’è scaturito un incendio a seguito di un’esplosione per fuga di gas, che ha provocato un crollo. I vigili del fuoco hanno lavorato per domarlo e hanno salvato tre persone, due ferite e una in codice rosso, e le ricerche continuano.

A cura di Alessia Rabbai

Parte di un palazzo è crollata in via Atteone, in zona Torre Angela a Roma a seguito di un'esplosione provocata da una fuga di gas. Tre le persone tratte in salvo, due al momento le persone ferite una delle quali è stata soccorsa in codice rosso e trasportata in ospedale. L'episodio è accaduto improvvisamente nella mattinata presto di oggi, mercoledì 14 settembre, poco prima delle ore 7.30, in un edificio all'altezza del civico 120, nella periferia Est della Capitale. L'esplosione alla quale ha fatto seguito un incendio e un crollo è avvenuta in un appartamento al quarto ed ultimo piano. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno avuto un concitato risveglio e, spaventati, hanno chiesto l'intervento urgente dei soccorritori. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, la Sala Operativa del Comando provinciale di Roma ha inviato diverse squadre e nuclei speciali, che hanno lavorato sul posto per diverse ore per domare le fiamme. Sul posto sono stati presenti durante le operazioni di spegnimento il Comandante Provinciale con Funzionario di guardia e Capoturno.

Residenti messi in salvo

I pompieri hanno evacuato gli abitanti mettendoli in salvo insieme ai propri animali domestici, tra i quali un cane, che i pompieri hanno portato via in braccio, scendendo da una scala, mentre hanno lavorato tra le macerie per verificare se altre persone fossero rimaste intrappolate. Presenti a supporto dei pompieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, del VI Gruppo Torri, che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area. I vigili urbani hanno chiuso la strada nei pressi del palazzo interessato dall'esplosione al passaggio di veicoli e pedoni, per la sicurezza dei cittadini e per agevolare le operazioni dei soccorritori. L'incendio ha richiesto anche l'intervento dei tecnici Italgas per la fuga di gas, che hanno svolto gli accertamenti di loro competenza. Le fiamme sono state spente in poco tempo, non è chiaro al momento se ci siano persone ferite o intossicate.