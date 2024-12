Incendio in una camera d’hotel nel centro di Roma: cinquanta turisti evacuati

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Una camera in fiamme per un probabile corto circuito, cinquanta turisti evacuati da un centralissimo albergo di Roma. Incendio nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 11 dicembre, in via Milano a Roma, strada che collega via Panisperna a via Nazionale. Una stanza al terzo piano di un hotel è stata distrutta dalle fiamme e sul posto la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato, intorno alle 21, le Squadre della Centrale 1/A e di Tuscolano I° 3/A con l’Autoscala, il Carro Autopretottori, una Autobotte, il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale.

Tutti gli ospiti dell'albergo, circa 50 persone, sono stati evacuati mentre i pompieri cercavano di spegnere le fiamme. Il rogo è scoppiato probabilmente a causa di un corto circuito. Al termine delle operazioni, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili quattro camere del piano interessato dall'incendio, ma hanno permesso a tutti ii turisti di rientrare nell'albergo.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini delle forze dell'ordine e i soccorritori del 118. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo. Indagini in corso per ricostruire le cause dell'incendio e per verificare il rispetto delle normative da parte dei proprietari dell'hotel.