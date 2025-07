Incendio in un negozio di fuochi d’artificio a Sezze, fiamme e fumo contro un palazzo

Momenti di paura a Sezze Scalo in provibncia di Latina, dove un incendio è divampato all’interno di un negozio di fuochi d’artificio. Fumo e fiamme hanno invaso il palazzo sovrastante, fortunatamente non ci sono feriti.

L’incendio a Sezze Scalo

Un incendio è divampato all'interno di un negozio di fuochi d'artificio in zona Sezze Scalo, in provincia di Latina. Il rogo si è sprigionato all'interno di un'attività commerciale che vende articoli pirotecnici. Momenti di paura per i residenti, il negozio si trova sotto ad un palazzo nel quale abitano diverse famiglie.

"A causa dell'incendio del negozio di fuochi artificiali di Sezze Scalo, è al momento interdetto il traffico lungo Corso della Repubblica per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire – si legge in un avviso del Comune -Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Chi deve recarsi a Sezze collina è pregato di utilizzare percorsi alternativi".