Incendio in corso a Marconi a ridosso di un campo da calcio
Vasto rogo in zona Marconi-Magliana a Roma. Stando a quanto si apprende, l’incendio è stato circoscritto e non risulterebbero persone coinvolte.
A cura di Enrico Tata
Incendio in corso in zona Marconi-Magliana. I vigili del fuoco di Roma comunicano che dalle 14.15 di oggi, lunedì 11 agosto, una squadra di pompieri e due autobotti stanno intervenendo su Lungotevere Dante 311 a causa di un vasto incendio di vegetazione.
Al momento, stando a quanto si apprende, il rogo è stato circoscritto e non risultano persone coinvolte.