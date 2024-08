video suggerito

Incendio Cinecittà, trovati due candelotti. Gualtieri in ospedale dagli operatori feriti Sono stati trovati due candelotti sul luogo del rogo che il 21 agosto ha provocato grossi danni tra Cinecittà e Torre Spaccata. S’indaga per lesioni gravissime e incendio doloso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Almeno due candelotti sono stati trovati sul luogo dell'incendio che ha divorato una vasta area tra Cinecittà Est e Torre Spaccata. Lo ha reso noto il capo della Protezione civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano. Appare sempre più certa la dolosità del rogo, che ha causato il grave ferimento di quattro operatori, tre volontari della Protezione Civile e un capo squadra dei Vigili del Fuoco. "I candelotti – spiega Napolitano – sono delimitati con un nastro della polizia locale. Sono inoltre in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco e indagini della magistratura per chiarire le dinamiche della vicenda".

Sulla dolosità del rogo non c'erano molti dubbi. La velocità – dovuta anche al forte vento – con cui si è propagato, la partenza quasi in contemporanea da due punti diversi. L'inesistenza di discariche e oggetti come fornelli che possano aver provocato colposamente delle fiamme. Che ci sia la mano di uno o più piromani dietro l'incendio di Cinecittà, è praticamente certo. Cosa non è noto, invece, è chi è stato ad appiccare il rogo e per quale motivo l'abbia fatto.

"Le caratteristiche di questo incendio portano a ritenere probabile la natura dolosa – ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri arrivato oggi in visita sul luogo del rogo – L'autocombustione, mi ha spiegato chi conosce la materia, non esiste e queste caratteristiche sono più facilmente ascrivibili alle fiamme dolose. Ma lo accertera' la magistratura". Il sindaco ha poi aggiunto che "colpisce come l'incendio si sia sviluppato e questo è probabilmente legato alle condizioni meteorologiche senza precedenti. Ora spetterà alle indagini in corso capire se siano stati utilizzati acceleranti e spetterà ai magistrati capire se ci siano stati più punti dove è partito l'incendio".

Al termine del sopralluogo, il sindaco si recherà all'ospedale Sant'Eugenio per visitare i quattro operatori rimasti gravemente feriti durante le operazioni di spegnimento. "Il mio pensiero va al vigile del fuoco e ai volontari che sono in ospedale e hanno subito ferite molto gravi. Erano qui per difendere le case solo che con una rapidità fuori dal comune l'incendio li ha circondati. Sono eroi che si sono ritrovati il fuoco alle spalle".