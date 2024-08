video suggerito

Incendio Castelnuovo di Porto, continua il rogo: nella notte arrivati mezzi da Liguria e Lombardia Continua a bruciare l’area verde tra Castelnuovo di Porto e Morlupo. Nella notte sono arrivati in supporto ai Vigili del Fuoco mezzi dalla Liguria e dalla Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

L'incendio a Castelnuovo

Continua l'incendio che da ieri sta devastando una larga zona tra Castelnuovo di Porto e il comune di Morlupo, in provincia di Roma. il rogo è talmente esteso che l'intervento dei Vigili del Fuoco non si è ancora concluso, e sono dovuti arrivare mezzi in supporto dalla Liguria e dalla lombardia per riuscire a spegnere le fiamme. Al fine di velocizzare le operazioni, è stata allestita una vasca per il pescaggio dell'acqua presso il campo sportivo comunale. "Per la gestione degli interventi e delle molteplici risorse presenti (uomini e mezzi) è stato inviato dal Comando anche l'automezzo UCL VF (Unità di Crisi Locale) con al seguito il personale della Sala Operativa VF ed il Capo Turno Provinciale – fanno sapere i Vigili del Fuoco in una nota – Il Comune di Morlupo ha istituito inoltre il Centro Operativo Comunale (COC) per l'emergenza e l'assistenza in atto".

Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma, ha spiegato che sul posto sono intervenute anche le forze di Polizia Metropolitana, "per garantire la sicurezza della rete viaria e l'evacuazione di persone e animali dalle abitazioni lambite dalle fiamme, dando il proprio supporto alle Polizie Locali dei comuni coinvolti dall'emergenza". "Un ringraziamento speciale alla Sala Operativa della nostra Polizia Metropolitana che ha coordinato le pattuglie sul posto e al personale operativo che ha svolto un eccellente lavoro che ha interessato il personale del distaccamento di Bracciano – ha dichiarato – Continueremo in queste ore a dare supporto ai sindaci e alle comunità interessate, così come da indicazioni del sindaco metropolitano Roberto Gualtieri e a lavorare per questa emergenza. Raccomandiamo alla cittadinanza molta attenzione e soprattutto cura del nostro ecosistema in una stagione calda ed altamente a rischio incendi".