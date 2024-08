video suggerito

Vasto incendio a Castelnuovo di Porto, evacuate alcune case: fiamme alte anche dieci metri I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un vasto incendio divampato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 agosto, a Castelnuovo di Porto, comune a Nord di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Facebook Castelnuovo Post

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 agosto, a Castelnuovo di Porto, comune a Nord di Roma. Il Comune ha comunicato "alla cittadinanza che sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato oggi, in tarda mattinata, su via Montefiore all’altezza della chiesa di San Sebastiano".

La Polizia Locale, inoltre, "ha provveduto ad allertare la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale e i Vigili del Fuoco, al momento presenti e impegnati con le autopompe ed elicotteri.Massima attenzione è riservata ai condomini ubicati al civico 41 e 43 da parte delle squadre operative sul posto".

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma hanno informato di essere intervenuti, dalle ore 12.15, in vai Montefiore all'altezza di via Monte Vario "per un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione".

Le squadre intervenute sul posto sono: la 5A di Montelibretti,la 5A², la 4A, 31A,AB34, il DOS 5 e DOS 10(Direttore Operazioni di Spegnimento), la 2B (funzionario), la 3A, AB9, Pickup 5 e Pickup 31 e la 18A2. In ausilio ci sono gli elicotteri Lima 02 Esercito e Fiamma 72 Carabinieri forestali oltre agli elicotteri regionali RL02 ed RL06 .

Stando a quanto comunicano i pompieri, sono state evacuate alcune abitazioni. In via precauzionale, inoltre, è stato allertato personale del 118 per eventuali richieste di primo soccorso, ma per il momento non si segnala alcun ferito. I