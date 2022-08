Incendio boschivo via del Quartaccio: le fiamme arrivano vicino alle abitazioni, residenti evacuati Un altro incendio sta bruciando la zona di Roma nord ovest: le fiamme si sono sviluppate in via del Quartaccio e adesso stanno minacciando le abitazioni vicine.

A cura di Beatrice Tominic

Uno scatto dell’incendio che ha colpito Pineta Sacchetti lo scorso luglio.

Nella giornata di oggi, verso l'ora di pranzo, si è sviluppato un vasto incendio boschivo in via del Quartaccio, nel quadrante nord ovest della città di Roma. Verso le ore 13.15 circa, due squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto via del Quartaccio, all'incrocio con Via del Radiofaro, dove si è sviluppato un vasto incendio boschivo che sta bruciando sterpaglie e vegetazione. Sul posto, oltre ai pompieri, sono arrivati prontamente anche il DOS, Direttore Operazioni di Spegnimento che coordina l'intervento e alcuni gruppi di volontari della Protezione Civile per aiutare a contenere le fiamme e portare avanti le operazioni di spegnimento del rogo.

Fiamme arrivano vicino alle abitazioni

Anche stavolta la preoccupazione riguarda la velocità con cui l'incendio si sta alimentando, complice il vento. Per questa ragione sono stati allertati altri due mezzi della protezione civile per aiutare nelle operazioni di spegnimento e, vista l'entità del rogo, non si esclude che possa intervenire anche un elicottero per spegnere le fiamme.

In breve tempo le fiamme sono riuscite ad arrivare molto vicino ad alcune abitazioni della zona: nonostante l'incendio adesso sia sotto controllo, le persone che vivono all'interno delle case più vicine sono state fatte evacuare a scopo precauzionale.

Incendi a Roma nord ovest

Quello che si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi è l'ennesimo incendio che ha colpito le zone che si trovano nel quadrante a nord ovest della capitale, dopo quelli che si sono susseguiti fra la fine di giugno, che ha bruciato territori delle zone dei quartieri Aurelio, Casalotti e Casal Selce e quello di inizio luglio in tre punti intorno al parco della Pineta Sacchetti (in foto).