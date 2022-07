Incendio alla Pisana, le fiamme vicino al Consiglio regionale del Lazio I vigili del fuoco hanno lavorato in via della Pisana per spegnere un incendio vicino alla sede del Consiglio regionale del Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio in via della Pisana (Foto dell’associazione di soccorso Giannino Caria Paracadutisti

Un incendio è divampato in via della Pisana a Roma, le fiamme bruciano sterpaglie vicino alla sede del Consiglio regionale del Lazio. Il rogo è partito intorno alle ore 18 di oggi, lunedì 11 luglio. Arrivata la segnalazione alla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri. I soccorritori arrivati alla Pisana hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio, con l'aiuto dei volontari della protezione civile. Da quanto si apprende il rogo ha interessato la vegetazione, senza rapprensentare un rischio per le abitazioni.

I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme, per evitare che si propagassero ulteriormente e arrivassero a lambire la sede regionale. La situazione è sotto controllo, non riscultano persone ferite né intossicate. Via della Pisana è stata chiusa al traffico per più di un'ora per la sicurazza degli automobilisti in transito e per agevolare le operazioni di spegnimento dell'incendio, con conseguenti ripercussioni sulla circolazione.

Roma brucia, messa in ginocchio dagli incendi

Quello di oggi pomeriggio alla Pisana è solo l'ulimo degli incendi che ormai da settimane bruciano Roma. L'ultimo c'è stato ieri, quando un vasto rogo è divampato tra il Parco di Centocelle e viale Palmiro Togliatti, dove ad andare a fuoco sono state sterpaglie e diversi materiali presenti all'interno di uno sfasciacarrozze. Quella che era inzialmente una fiammella in un cespuglio si è propagata nella zona circostante, creando tutt'intorno una nube di fumo nera visibile da diversi chilometri. I residenti per proteggersi hanno dovuto chiudere le finestre e indossare le mascherine.

Una situazione d'emergenza, che ha visto anche l'evacuazione di quattro appartamenti di una palazzina a Torre Spaccata, dove le fiamme erano arrivate a lambire l'edificio e non era più sicuro restare al suo interno. Fortunatamente però non ci sono stati feriti. I dati raccolti dalle centraline dell'Arpa poste in prossimità dell'incendio hanno registrato valori di diossina trenta volte superiori ai limiti di legge.