Incendio al Pigneto, appartamento a fuoco: morto uno dei due gatti presenti, salvata una tartaruga

Un incendio è scoppiato questa notte a Roma, nel quartiere del Pigneto. I Vigili del Fuoco hanno salvato un gatto e una tartaruga, ma non c’è stato nulla da fare per l’altro felino della casa.
A cura di Natascia Grbic
Tragedia sfiorata questa notte a Roma, nel quartiere del Pigneto. Intorno all'1.30 un incendio è scoppiato in un appartamento in via Fanfulla da Lodi 90, in una piccola palazzina composta da due piani. Ad andare a fuoco, l'abitazione al secondo e ultimo piano. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco di Tuscolano con il carro teli, il carro autoprotettori e l'autobotte per spegnere il rogo ed evitare si potesse propagare anche agli altri appartamenti della palazzina. All'interno non vi erano persone, solo animali: un gatto e una tartaruga sono stati tratti in salvo dai pompieri, ma per un altro felino presente nell'appartamento non c'è stato nulla da fare, è stato trovato privo di vita all'interno di una delle stanze dell'abitazione.

Cosa sia successo e come mai sia divampato l'incendio, non è ancora chiaro. Le forze dell'ordine sono al lavoro per capire la natura del rogo, al momento non ancora nota. All'interno dell'appartamento, almeno secondo una prima ricostruzione, non c'erano persone, ma solo gli animali.

Nel quartiere, intanto, si è sparsa la voce su quello che è accaduto, con tantissime persone preoccupate e dispiaciute per quello che è successo. In tanti hanno sentito le sirene arrivare in via Fanfulla da Lodi questa notte, e si sono chiesti cosa stesse accadendo. C'era timore soprattutto per eventuali persone all'interno, anche se poi si è scoperto non esserci nessuno al momento dell'incendio. Sul posto, infatti, erano arrivate anche le ambulanze del 118 per soccorrere eventuali feriti o intossicati, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di assistenza.

