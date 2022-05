Incendio al parco dell’Aniene, fiamme nella riserva naturale: il rogo vicino le case Sul posto i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere l’incendio. La situazione è sotto controllo, anche se i danni sono estesi.

A cura di Natascia Grbic

Un grave incendio è scoppiato oggi al parco dell'Aniene a Roma, nei pressi di via Levanna. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme, che hanno interessato buona parte della vegetazione. La colonna di fumo nero è stata avvistata anche a diversi chilometri di distanza. Gli abitanti della zona, a causa del forte odore di fumo, hanno chiuso le finestre. A quanto appreso da Fanpage.it, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. La situazione sarebbe sotto controllo anche se sembra che il danno sia abbastanza ingente. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a causa dell'incendio.

Ieri altri due incendio a Roma e Ostia

Solo ieri si sono verificati altri due incendi a Roma e nella pineta di Castel Fusano a Ostia. Quello che ha interessato la pineta è stato il secondo rogo in poche ore, il primo del quale di origine dolosa. Le fiamme hanno coinvolto in entrambi i casi l'area di Villa Plinio, una zona molto frequentata dalle persone che amano cominciare la giornata con una passeggiata o una corsa nella pineta. I pompieri hanno lavorato ore per spegnere l'incendio, che ha causato numerosi danni. L'altro incendio ha invece interessato via dello Scalo Prenestino in zona Portonaccio. Le fiamme sono divampate tra un mucchio di sterpaglie a ridosso di un traliccio, bruciando dei cavi. Un albergo è rimasto senza corrente elettrica, così come alcune abitazioni. Sul posto, per spegnere l'incendio, i vigili del fuoco. Con le alte temperature che si stanno raggiungendo questi giorni, e i comportamenti poco attenti di alcuni cittadini (senza contare gli episodi di dolo) è probabile che a Roma vi siano incendi anche nei prossimi giorni. Episodi che purtroppo si verificano tutti gli anni e ai quali finora non è stato ancora posto freno.