Incendio nella pineta di Castel Fusano a Ostia: è il secondo rogo in poche ore Secondo incendio in poche ore nella pineta di Castel Fusano a Ostia. I vigili del fuoco stamattina sono ancora al lavoro.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio nella pineta di Castel Fusano (Foto vera della Protezione Civile The Angels)

Incendio nella Pineta di Castel Fusano ad Ostia, dove nel giro di poche ore sono divampati due roghi. Le fiamme come ieri coinvolgono l'area di Villa Plinio e anche stamattina sono scaturite intorno alle ore 7. Si tratta di una zona molto frequentata dagli sportivi, dove si recano a fare jogging e ad allenarsi. Il fuoco ha attecchito e in breve tempo ha bruciato la vegetazione, con una nube di fumo visibile fino alla spiaggia di Ostia. Ricevuta la chiamata alla Sala operativa sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Ieri il primo incendio della stagione nella pineta di Castel Fusano

Domenica mattina scorsa 29 maggio sempre intorno alle ore 7 è divampato un altro incendio all'interno della pineta di Castel Fusano di Ostia. Il rogo, probabilmente di origine dolosa, ha interessato la zona a ridsso di viale Mediterraneo. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, con le squadre 13A e AB13 dei di Ostia e 32A e AB32 di Nemi e la protezione civile. Il fumo era visibile da diversi punti della città e i bagnanti in spiaggia hanno ripreso con i loro smartphone l'elicottero impegnato nelle operazioni di spegnimento, che prelevava acqua dal mare con il cestello.

Gli incendi nella pineta di Castel Fusano

Ogni anno specialmente d'estate la pineta di Castel Fusano è interessata da diversi incendi, presa di mira dai piromani. Il 27 maggio dell'anno scorso un rogo è divampato nel quadrante B della pineta all'altezza del Lido di Castel Porziano, all'incrocio con via Cristoforo Colombo. Il 29 ottobre del 2021 un rogo si è invece sviluppato all'interno della tenuta Chigi, minacciando ancora una volta la pineta. Nel marzo del 2019 due incendi a distanza di pochi giorni hanno bruciato la vegetazione del litorale mentre nel 2017 sono divampati decine di roghi dolosi ed è stato necessario il controllo dell'esercito.