Incendio nella pineta di Castel Fusano a Ostia: è il primo rogo doloso della stagione Primo rogo doloso della stagione nella pineta di Castel Fusano a Ostia, spesso presa di mira da piromani. L’incendio stamattina presto.

A cura di Alessia Rabbai

I soccorritori nella pineta di Castel Fusano (Foto Facebook di Barbara I.)

Incendio nella pineta di Castel Fusano a Ostia. Le fiamme sono divampate nella mattinata presto di oggi, domenica 29 maggio, sul litorale romano. A bruciare al momento secondo le informazioni apprese è la zona di Villa di Plinio, nei pressi di viale Mediterraneo, un'area della pineta abitualmente frequentata dagli sportivi. L'allarme al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivato intorno alle ore 7 da parte di alcuni passanti mattinieri, che hanno chiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Sul posto arrivata la richiesta alla Sala operativa sono intervenute alcune squadre dei pompieri del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio, con il supporto di un elicottero.

Al momento non si registrano feriti, né intossicati. L'ipotesi è che si tratti di un incendio doloso. Presente anche gli agenti di polizia e la protezione civile. La notizia dell'incendio si è diffusa in breve tempo sul lungomare, dove alcuni bagnanti in spiaggia nell'ultimo weekend di maggio, hanno immortalato con gli smartphone l'elicottero impegnato nelle operazioni di spegnimento, che si riforniva di acqua in mare con il cestello.