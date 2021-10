Incendio a Ostia, brucia la tenuta Chigi: pompieri in azione per salvare la pineta di Castel Fusano Un vasto incendio è scoppiato stamattina intorno alle 7.20 a Ostia. Le fiamme si sarebbero propagate da alcune strutture interne alla tenuta Chigi. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti per contenere il rogo che ha messo a serio rischio la pineta di Castel Fusano. L’operazione dei pompieri si è conclusa con successo due ore dopo. Nessuno è rimasto ferito.

A cura di Luca Ferrero

L'incendio è divampato stamattina intorno alle ore 7 nella tenuta Chigi a Castel Fusano. Minacciata l'ampia zona della pineta. Le fiamme si sarebbero propagate da alcune strutture nella tenuta, situata tra il canale dei Pescatori e viale Mediterraneo. Sul posto sono subito giunti i Vigili del Fuoco e la protezione civile. L'intervento per estinguere il rogo si è concluso intorno alle 9.30. Operazioni di bonifica ancora in corso.

Stamattina le fiamme dalla tenuta Chigi, a rischio la Pineta di Castel Fusano

Ostia si è svegliata stamattina con una nube nera nel cielo, visibile anche da molto lontano. L'odore di bruciato è entrato nelle case e subito sono partite le chiamate al numero di emergenza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 7.30 con la Squadra 13A del distaccamento di Ostia, con due autobotti e un'autoscala. L'incendio si è propagato da due strutture all'interno della tenuta Chigi, in piazza di Castel Fusano. Il rogo si sarebbe sprigionato nella parte superiore dei locali, arrivando a coinvolgere anche un'automobile parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono giunti anche la Polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale con il X Gruppo Mare per gestire il traffico e facilitare l'operazione di spegnimento. Due ore dopo l'inizio dell'intervento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare il rogo ma l'operazione di bonifica dell'area è ancora in corso. Le fiamme hanno rischiato di propagarsi velocemente e diffondersi nella vasta pineta di Castel Fusano. L'intervento immediato della squadra di pompieri di Ostia ha evitato fortunatamente danni più gravi. L'incendio non avrebbe causato feriti, né intossicati.