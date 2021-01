in foto: L’incendio in via Fasan ad Ostia (Welcome to Favelas)

Una donna è in prognosi riservata, rimasta coinvolta in un incendio divampato all'interno del suo appartamento ad Ostia, a seguito del quale ha accusato un malore. Il rogo è scaturito nella notte di venerdì 29 gennaio, all'interno di un'abitazione in via Marino Fasan, sul litorale Sud della provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono partite al quarto piano, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. A dare l'allarme al Numero Unico delle Emergenze 112 sono stati i vicini di casa, che hanno notato un bagliore nell'oscurità e l'odore di fumo che invadeva l'edificio e usciva dalle finestre. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto è stata inviata una squadra dei pompieri, che ha avviato le operazioni di spegnimento del rogo con l'aiuto di un'autobotte e una scala ed evacuato in via precauzionale i residenti.

La donna salvata nell'incendio ad Ostia è in prognosi riservata

I soccorritori hanno trovato la donna a terra, probabilmente colta da un malore improvviso, mentre cercava di salvarsi dalle fiamme. Un'ambulanza con a bordo il personale sanitario l'ha presa in carico e l'ha trasportata con urgenza all'ospedale G.B. Grassi di Ostia. Arrivata al pronto soccorso, la paziente è stata affidata alle cure dei medici che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi e la prognosi è riservata. Presenti sul posto, a supporto dell'intervento dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Non è chiaro cosa abbia originato le fiamme, gli accertamenti sono in corso. Una volta estinto l'incendio i pompieri sono entrati all'interno dell'appartamento, per la conta dei danni ed è stato dichiarato inagibile. Due agenti sono rimasti lievemente intossicati.