Incendio a Torvaianica, in fiamme autobus con a bordo 80 studenti: autista li mette in salvo L’autobus viaggiava in direzione Pomezia e a bordo c’erano circa 80 studenti minorenni che stavano andando a scuola. Il rogo è divampato intorno alle 8 di oggi, venerdì 5 maggio.

A cura di Enrico Tata

Incendio in via Danimarca a Torvaianica, litorale sud di Roma. Un autobus delle autolinee Troiani ha preso fuoco all'altezza del civico 165. Stando a quanto ricostruito, il mezzo viaggiava in direzione Pomezia e a bordo c'erano circa 80 studenti minorenni che stavano andando a scuola. Il rogo è divampato intorno alle 8 di oggi, venerdì 5 maggio.

Fortunatamente l'autista si è accorto immediatamente delle fiamme e ha fatto scendere subito tutti i ragazzi, mettendoli così in salvo. Poi li ha fatti posizionare in fila indiana per evitare che fossero presi dalle automobili e per scongiurare che venissero raggiunti dalle fiamme. Per nessuno di loro c'è stato bisogno dell'intervento da parte dei sanitari del 118.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco di Pomezia. L'incendio è stato spento dai pompieri, ma dell'autobus è rimasta soltanto una carcassa di lamiere.

La viabilità è stata bloccata dai vigili urbani per consentire le operazioni di soccorso e, stando a quanto si apprende, il traffico è stato deviato nella strada interna del quartiere Martin Pescatore con chiusura da Borgo di Santa Rita.