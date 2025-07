Incendio a Tor Pignattara, in fiamme una chiesa evangelica a Roma

Una chiesta evangelica ha preso fuoco tra via della Marranella, civico 68, e il civico 6 di via Gerardo Mercatore. Vigili del fuoco sul posto. Non risultano feriti.

Incendio a Torpignattara, Roma. Una chiesta evangelica ha preso fuoco tra via della Marranella, civico 68, e il civico 6 di via Gerardo Mercatore. Il rogo sarebbe divampato all'interno dei locali della chiesa e poi il fumo nero e denso ha coinvolto anche le abitazioni al piano terra di via Mercatore.

I vigili del fuoco di Roma informano che dalle ore 14.15 di oggi, domenica 13 luglio, sono impegnati con due squadre, un'autoscala e due autobotti sul posto per spegnere l'incendio scoppiato all'interno della chiesa evangelica. Non risultano persone coinvolte. I pompieri fanno sapere in una nota che è tuttora in corso "l'opera di bonifica e verifica statica degli edifici interessati dal rogo. Funzionario e Capoturno VVF sul posto".