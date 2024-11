video suggerito

Incendio a Tor Cervara, Gualtieri firma l'ordinanza: divieti e raccomandazioni per i residenti A seguito dell'incendio a Tor Cervara della scorsa notte il sindaco Gualtieri ha pubblicato un'ordinanza con divieti e raccomandazioni per i residenti. Si attendono i risultati delle analisi di Arpa sulla qualità dell'aria.

A cura di Alessia Rabbai

L'area interessata dall'incendio a Tor Cervara

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza con i divieti e le raccomandazioni ai residenti a seguito dell'incendio a Tor Cervara nei pressi di via Melibeo, divampato nella notte tra il 24 e il 25 novembre. A bruciare è stato un capannone contenente anche rifiuti. Il rogo ha richiesto l'evacuazione di circa cinquanta persone.

I divieti dopo l'incendio di Tor Cervara

L'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri stabilisce nel raggio di un chilometro dal fulcro dell’incendio:

– il divieto di raccolta per il consumo o la vendita degli alimenti di origine vegetale e animale;

– il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;

– il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area individuata;

– di pulire accuratamente i filtri, di climatizzatori e riscaldatori ad aria, secondo le modalità prescritte dai manuali di uso e funzionamento, prima di ripristinarne l’utilizzo;

– di lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni;

– di lavare bene, prima di consumarlo, qualsiasi alimento conservato all’aperto;

– di evitare il contatto con aree e superfici potenzialmente oggetto di ricaduta delle polveri e delle ceneri prodotte dall’incendio, quali ad esempio gli arredi di parchi giochi e aree verdi, prima di averne effettuato il lavaggio o essersi assicurati della sua esecuzione;

– di trattare i prodotti alimentari esclusivamente all’interno dei locali di proprietà o pertinenza.

Le raccomandazioni

Ai cittadini che abitano o sono di passaggio nel raggio di due chilometri dalla zona dell’incendio, l'ordinanza raccomanda di:

– lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni;

– lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona;

– lavare bene, prima di consumarlo, qualsiasi alimento conservato all’aperto

– pulire i filtri, di climatizzatori e riscaldatori, secondo le modalità prescritte dai manuali di uso e funzionamento.

Accertamenti in corso sulla qualità dell'aria a Tor Cervara

L'ordinanza a firma del sindaco Gualtieri arriva dopo le raccomandazioni della protezione civile, che ha già invitato residenti e passanti all'interno dei Municipi IV e V ad adottare le misure di autoprotezione necessarie. Il Comune fa sapere che Ama laverà le strade nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio.

Arpa Lazio procederà alla rilevazione di campioni a terra, al fine di svolgere una valutazione della possibile ricaduta sul terreno delle particelle rilevate nel campionamento dell’aria. In caso di necessità, fa sapere sempre il Comune di Roma, sarà attivata l’immediata e temporanea accoglienza dei nuclei in condizione di fragilità socio-sanitaria. In caso di emergenza contattare il Numero Unico delle Emergenze 112, per informazioni c'è la sala operativa h24 della protezione civile al numero verde 800 854 854.