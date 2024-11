Incendio nella notte di oggi a Tor Cervara, in fiamme capannone con rifiuti speciali

video suggerito

Incendio nella notte di oggi, lunedì 25 novembre, tra Tor Cervara e La Rustica, periferia Est di Roma, precisamente in via di Melibeo. Ha preso fuoco un capannone occupato, con all'interno rifiuti speciali come rame, pneumatici e vernici. La nuvola di fumo si è spostata velocemente a Ovest e molti cittadini dei quartieri del litorale, da Ostia ad Acilia e Vitinia segnalano puzza di fumo e di bruciato sui gruppi Facebook del quartiere.

Arrivano notizie in tal senso dall'Eur, dal Torrino, da Ostia e da Decima. "È andato a fuoco qualcosa da stanotte, una puzza e nube in tutta la zona", si legge in alcuni gruppi Facebook del quartiere.

La sala operativa del Comando di Roma dei vigili del fuoco informa di aver inviato alle 22.40 di ieri otto squadre con sei autobotti di cui tre provenienti dai Comandi di Latina, Viterbo e Rieti, il Nucleo CRRC con il Carro Schiuma, una Autoscala, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di Turno ed il Capo turno Provinciale. L'incendio ha coinvolto un capannone di circa 6mila metri quadrati in disuso e in parte occupato, pieno di materiali di consulta.

L'incendio ha coinvolto, spiegano i pompieri, "anche una parte dell’area esterna in parte piena di immondizia. Le operazioni di spegnimento vanno avanti da tutta la notte, con il personale dislocato su più fronti, data l’enorme quantità di materiali stipati all’interno. Sul posto le forze dell’Ordine. E’ stato avvisato inoltre l’Ente ARPA per la qualità dell’aria, dato il notevole fumo prodotto dalla combustione dei diversi materiali. Attualmente le operazioni di spegnimento proseguono incessantemente".

Ancora non sono disponibili, tuttavia, i risultati delle prime rilevazioni a cura dell'Arpa.