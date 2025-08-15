Incendio a Montelibretti, enorme nube di fumo nero si alza verso il cielo vicino Roma. Il sindaco: “Chiudete le finestre”

L’incendio in corso a Montelibretti.

Un'enorme nube di fumo nero si è alzata nella zona a nord est della Capitale, a Montelibretti, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 agosto 2025. A far scattare l'allarme numerosi residenti che, in breve tempo, si sono accorti della colonna di fumo nero e denso visibile anche a chilometri di distanza, da numerose zone, sia di Roma che dai comuni vicini, come quello di Monterotondo. Il rogo si sarebbe sviluppato all'interno di un magazzino di trasformazione di frutta, lungo via Vecchia Nomentana e sarebbe ancora in corso. Sul posto, al lavoro per evitare che le fiamme si estendano e per spegnere il rogo, sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e i volontari della Protezione Civile di zona.

Incendio a Montelibetti, fumo e fiamme.

La nota del sindaco: "Chiudete le finestre e non percorrete via Vecchia Nomentana"

Non appena appreso della situazione, l'amministrazione del comune di Montelibretti ha diffuso una nota a firma del sindaco Luca Branciani. "Un grave incendio si è sviluppato in un magazzino di trasformazione di frutta, su via Vecchia Nomentana, in direzione Via della Neve – ha spiegato il primo cittadino – Si invitano tutti ad avere massima attenzione, sia evitando di percorrere la suddetta strada, sia chiudendo le finestre ed evitando di stare all'aperto in tutta la zona (compresa località Tenuta, in particolare, il versante di via Cesarina, via Tinta Rossa, etc).Si invitano inoltre tutti i cittadini del territorio comunale ad attuare precauzioni e cautele. I Vigili del Fuoco e la Protezione civile stanno facendo il possibile per sedare il violento incendio".

La colonna di fumo dell’incendio a Montelibretti dalla via Salaria.

All'appello del sindaco di Montelibretti si è unito anche Riccardo Varone, il primo cittadino di Monterotondo, altro comune interessato. "Vigili del Fuoco e Protezione civile stanno lavorando duramente per sedare un violento incendio sviluppatosi nel territorio comunale di Montelibretti, ai confini con Monterotondo – si legge anche nei canali del comune di Monterotondo – Si invitano i cittadini ad evitare di percorrere la Via della Neve e strade limitrofe e ad adottare precauzioni e cautele, in particolare nella zona dello Scalo e San Martino". Nota a cui il primo cittadino aggiunge: "Nelle zone interessate dal fumo su Monterotondo, invito a tenere le finestre chiuse".

La reazione dei cittadini: "È una scena terribile"

"È davvero triste vedere un’immagine così, con un incendio di tale portata – scrive una persona che vive a poca distanza dal magazzino colpito – Esprimo la mia più sincera solidarietà a tutte le persone colpite dal grave incendio del magazzino: ai lavoratori, ai proprietari e ai nostri vicini. In momenti come questo, la sicurezza delle persone è la priorità assoluta, e spero che tutti siano al sicuro e che i vigili del fuoco riescano a domare rapidamente le fiamme".