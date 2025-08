Incendio a Magliana, fiamme minacciano le case: pompieri sul posto da ore, code sulla Roma Fiumicino

Paura a Roma per un vasto incendio che ha rischiato di raggiungere le case in zona Magliana. Rallentamenti sulla Roma Fiumicino in direzione del centro città. Vigili del fuoco al lavoro anche con mezzi aerei.

Incendio Magliana, foto da Facebook. A destra, sullo sfondo, la sagoma della basilica dei santi Pietro e Paolo.

I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per cercare di spegnere un vasto incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 agosto 2025, nella zona della Magliana, nella Capitale. Paura per le case vicino, lambite dalle fiamme. Il fumo, nero e denso, è visibile a chilometri di distanza. Nel frattempo si stanno formando rallentamenti sulla Roma Fiumicino in direzione del centro città.

Incendio alla Magliana: vigili del fuoco al lavoro

I pompieri hanno raggiunto il luogo della segnalazione alle ore 15, quando la Sala Operativa ha inviato a via Ponte della Magliana incrocio Viadotto della Magliana due squadre di vigili del fuoco di terra arrivati con un'autobotte e il supporto dell’elicottero Vf Drago 159 a seguito di un considerevole incendio di canneto.

Incendio a Roma: paura per le case vicine

Una volta raggiunto il luogo del rogo, i pompieri si sono immediatamente al lavoro per cercare di evitare che le fiamme potessero raggiungere e lambire i palazzi vicini. Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno cercato di arginare le fiamme. Fortunatamente, stando alle prime informazioni raccolte dai soccorritori, nessuna persona sembra essere rimasta coinvolta nel grande incendio. Oltre ai pompieri, sul posto si trovano anche alcune squadre di volontari della Protezione Civile, personale della Polizia di Stato e gli agenti di Roma Capitale.

Incendio alla Magliana, code sulla Roma- Fiumicino

A causa del vasto incendio che sta interessando da ore la zona, si sono creati considerevoli rallentamenti sulla Roma Fiumicino in direzione Roma centro. Come comunicato da Astral Infomobilità, lungo la A91 Roma-Fiumicino un tratto di strada risulta essere chiuso al chilometro0+100 in entrambe le direzioni dall'Eur a via della Magliana per ostruzione ambientale a causa di un incendio.

Per questa ragione si stanno creando code in entrambe le direzione, in special modo verso il centro città. Per coloro che si stanno mettendo in viaggio adesso, il suggerimento è quello di valutare strade alternative alla A91.

Articolo in aggiornamento